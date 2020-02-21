Популярный онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Ярославле

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:41:45+03:00

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С 20 февраля жители Ярославля смогут заказать товары онлайн с доставкой из гипермаркета METRO Cash & Carry. СберМаркет работает уже в 40 городах по всей России, а до конца первого квартала планируется запуск ещё в 4 новых регионах. Более половины заказов от клиентов сервиса уже приходится на российские города вне Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

- Задача СберМаркета в этом году - стать незаменимым помощником для российских потребителей, с самыми низкими ценами, широким ассортиментом и высоким качеством обслуживания. Мы видим большой запрос в регионах и желание опробовать новую услугу и уверены, что жители Ярославля оценят удобство онлайн-сервисов доставки продуктов и товаров первой необходимости и экономию собственного времени, - говорит директор по региональному развитию СберМаркета Владимир Камионко.

СберМаркет интенсивно растёт как федеральный сервис онлайн-доставки, сейчас он доступен для более 47 миллионов россиян в 40 городах и до конца первого квартала 2020 года запустится ещё в 4 новых регионах. В 2019 году СберМаркет доставил 420 тысяч заказов общей наполняемостью 10 млн.товаров, при этом объем обрабатываемых за сутки заказов вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В планах компании на 2020 год – увеличить оборот и клиентскую базу компании в 5,5 раз, к концу года доставлять более 10 тысяч заказов каждый день и расширять географию присутствия.

Доставка в Ярославле осуществляется из гипермаркета Metro (проспект Фрунзе, 32) каждый день с 9 до 22 часов.

Официальный сайт: www.sbermarket.ru