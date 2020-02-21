2020-02-21T10:35:38+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Он обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Ранее судимый житель Самарской области обманул ярославцев на 400 тысяч рублейРанее судимый житель Самарской области обманул ярославцев на 400 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Полиция Ярославля задержала подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 36-летний ранее судимый наркоман из Самарской области. В конце 2019 года в полицию поступили заявления от пенсионеров о том, что они лишились денег. Каждому из них звонил неизвестный и говорил, что их родственники стали виновниками ДТП. Мошенник убеждал, что «нарушители» могут избежать наказания, для этого нужно перевести деньги. И ярославцы, конечно же, соглашались помочь своим родственникам.

Следствие установило, что подозреваемый освободился из колонии в конце 2019 года и сразу же принялся «зарабатывать» деньги. Как сообщают правоохранительные органы, он причастен к семи случаям мошенничества в Красноперекопском и Фрунзенском районах. Общая сумма ущерба - около 400 тысяч рублей.

- По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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