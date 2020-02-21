«Буря» лихо начинала, но не выдержала темп до конца, хотя и победного

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:41:59+03:00

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Крайне редко в этом сезоне доводилось видеть такое резвое начало матча в исполнении команды Михаила Терехова. Не прошло и трех минут, а на табло «Вознесенского» шокирующие резервную команду «Химок», которая не только в Единой лиге ВТБ является одной из сильнейших, но еще в чемпионской лиге Европы сражается за попадание в финальную часть турнира. Шутка ли – 10:0! От таких цифр любой наставник соперников запросит, если не пощады, то тайм-аут.

Однако и тайм-аут не сразу помог подмосковным баскетболистам. Черех минуту счет стал просто унизительным – 14:0. Все эти минуты прошли под знаком как бы бенефиса нашего легионера Джастина Роберсона, которого удержать химчане так и не смогли до финальной сирены. А в первой четверти у Джастина едва ли не каждый бросок оказывался точным. К тому же и прорывы его под чужой щит были неудержимы.

Лишь на исходе 4-й минуты у химчан погас их ноль на табло. И тут выяснилось, что у гостей едва ли не главным оружием являются штрафные броски. Атаки гостей парни Михаила Терехова еще как-то могли прервать. Но вот броскам с линии помешать нельзя. А химчане, как автоматы, бьют без промаха. После матча оказалось, что в точности штрафных бросков гости превзошли «Бурю» начисто, показав почти 90-процентную точность. У ярославцев этот показатель только сожаления вызывал. Всего 62%.

Если учесть еще то, что у нас в игре не участвовал главный забойщик Артем Бутянковс, вызванный на игры сборной Латвии, то ситуация для «Бури» могла быть катастрофической. К тому же, по ходу игры ярославцы не раз допускали досадные потери мяча, а у химчан под кольцом «хулиганил» верзила с блокшотами. Именно за счет своих козырей химчане иногда сокращали отставание от «Бури» до одного-двух бросков.

Однако именно в эти минуты Джастин брал игру на себя и вновь увеличивал отрыв. В итоге у Джастина более чем шикарная сумма набранных очков – 32 при 7 голевых передачах. С передач Джастина не раз отличались и Владимир Белов, и наш центровой Иван Нелюбов, которому впервые в сезоне удался «дабл-дабл», чем обычно отличается Бутянковс. У Нелюбова за игру 15 очков и 10 подборов. По подборам, кстати, «Буря» переиграла гостей, что во многом предопределило нашу победу, хотя на последней минуте игра у нас шла со скрипом, в результате которого гости сумели набросать нам больше сотни, хотя именно защита является главным козырем команды Михаила Терехова. Естественно, что даже победа при пропущенной сотне была воспринята тренером как бы болезненно.

«Буревестник» - «Химки-Подмосковье» - 106 : 101(30:21, 29:28, 24:22, 23:30).

ИСТОЧНИК KP.RU