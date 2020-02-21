Мэр Ярославля показал, какой может быть Которосльная набережная

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:36:02+03:00

Эскизы проекта он выложил в соцсетях и сразу получил много откликов

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На своих страницах в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Волков поделился эскизами проекта преображения Которосльной набережной.

- Сейчас наши архитекторы разрабатывают эскизный проект Которосльной набережной. Очень хочется сделать эту территорию комфортной и функциональной, которая станет местом притяжения ярославцев и туристов Проект находится в стадии разработки, принимаем любые предложения и идеи по благоустройству набережной, - написал глава города. В комментариях под постом предложения пошли.

- Транспорт пустите по Которосльной набережной. Лучше трамвай, - пишет пользователь Александр Бунаков, на что получает ответ от начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского о том, что на набережной организовано движение автобуса №41п «Прибрежный – Ярославль Главный», а открытие дополнительных маршрутов будет рассмотрено при дальнейшем формировании сети при наличии устойчивого пассажиропотока.

Те подписчики Волкова, что за преображение набережной, попросили сделать там дорожки для катания на роликах и велосипедах, а также установить красивые лавочки.

Противников модернизации, в свою очередь, нашлось немало.

- Не трогайте набережную, пусть хоть что-то останется неиспорченным, - крик души одного из комментаторов.

- О какой набережной может идти речь, если дорог нет?! Пожарского как после войны, во дворах ужас, окружная опять развалилась… Очень печально все это наблюдать, - высказывает свое мнение Евгений Волков.

- Исчезает единственная большая, удобная, бесплатная, крайне необходимая в этом месте парковка. Сужается дорога до одной полосы, что тоже не лучшее решение. Получается как-то в ущерб транспортной инфраструктуре центра, при том, что свободного от нее места рядом достаточно. Кто-то может не согласиться, но лучше сделать набережную там, где сейчас пляж. Это дальше от шумного моста и дорог, ближе к зеленой зоне. А купаться в центре города в воде, качество которой ежегодно признается непригодным для купания - в принципе не дело, да и возможно это месяц в году максимум, - говорит Евгений Билык.

Как это обычно и бывает по таким вопросам, к общему мнению не пришли. Хотя сейчас, наверное, острее стоит вопрос приведения в порядок Волжской набережной, которая явно пострадала после февральского потопа.

Проект находится в стадии разработкиФото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU