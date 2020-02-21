2020-02-21T09:13:50+03:00
Происшествия

В Ростове директора магазина осудили за растрату 250 тысяч рублей

В Ростове директора магазина осудили за растрату 250 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Виновная деньги до сих пор не вернулаВиновная деньги до сих пор не вернулаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На скамье подсудимых Ростовского суда оказалась 30-летняя ранее не судимая жительница города. Она обвинялась в растрате чужого имущества.

По версии следствия, в апреле прошлого года она, будучи директором одного из местных магазинов, попросила своего подчиненного выдать ей из сейфа 250 тысяч рублей. Тот, не подозревая ничего плохого, выполнил просьбу начальника.

Недостача была обнаружена вышестоящим руководством, которое обратилось в полицию.

- Виновной назначено наказание – 70 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил иск на сумму причиненного ущерба, так как виновная вплоть до вынесения приговора не вернула деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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