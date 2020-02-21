21 Февр. 2020 2020-02-21T09:13:50+03:00

Виновная деньги до сих пор не вернула Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове директора магазина осудили за растрату 250 тысяч рублей

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На скамье подсудимых Ростовского суда оказалась 30-летняя ранее не судимая жительница города. Она обвинялась в растрате чужого имущества.

По версии следствия, в апреле прошлого года она, будучи директором одного из местных магазинов, попросила своего подчиненного выдать ей из сейфа 250 тысяч рублей. Тот, не подозревая ничего плохого, выполнил просьбу начальника.

Недостача была обнаружена вышестоящим руководством, которое обратилось в полицию.

- Виновной назначено наказание – 70 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил иск на сумму причиненного ущерба, так как виновная вплоть до вынесения приговора не вернула деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU