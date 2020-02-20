В этом году в 26 домах Ярославской области заменят лифты
Новшество этого года при замене лифтов: прекращать работу старого подрядчик не имеет права, пока на объект не завезут оборудование и не подготовят все, что необходимо для замены подъемника. Это должно сократить срок замены лифта и уменьшить дискомфорт для жителей дома.
В 2020 году лифты будут заменены в 26 домах, планируют обновить 52 подъемника. В конце января прошел аукцион по выбору подрядчика, им стало ООО «КМЗ». В марте фирма должна выйти на объекты.
- Чтобы исключить неоправданные простои в работе ремонтных бригад и затягивания сроков, прописаны жесткие условия в договорах. Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД имеет возможность расторгнуть контракт на любом этапе, если будут нарушены сроки, в том числе и на стадии проектирования, - сказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU