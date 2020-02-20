В этом году в 26 домах Ярославской области заменят лифты

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:22:35+03:00

Останавливать работу старого лифта не имеют права, пока не завезут все необходимое оборудование

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Новшество этого года при замене лифтов: прекращать работу старого подрядчик не имеет права, пока на объект не завезут оборудование и не подготовят все, что необходимо для замены подъемника. Это должно сократить срок замены лифта и уменьшить дискомфорт для жителей дома.

В 2020 году лифты будут заменены в 26 домах, планируют обновить 52 подъемника. В конце января прошел аукцион по выбору подрядчика, им стало ООО «КМЗ». В марте фирма должна выйти на объекты.

- Чтобы исключить неоправданные простои в работе ремонтных бригад и затягивания сроков, прописаны жесткие условия в договорах. Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД имеет возможность расторгнуть контракт на любом этапе, если будут нарушены сроки, в том числе и на стадии проектирования, - сказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU