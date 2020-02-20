В Ярославской области в тестовом режиме запускают проект «Яртранcпорт On-Line»
В Ярославской области с 21 февраля в тестовом режиме запускается проект «Яртранcпорт On-Line». Он направлен на прямую связь пассажиров с региональным департаментом транспорта.
- Граждане могут направлять предложения и замечания по работе транспорта и задавать свои вопросы в «WhatsApp» по номеру +7-961-153-06-50 или на электронный адрес yartp0650@gmail.ru, - сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
В Правительстве отметили, что все поступающие сообщения будут рассматриваться в ускоренном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU