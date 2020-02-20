В Ярославской области в тестовом режиме запускают проект «Яртранcпорт On-Line»

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:28:22+03:00

Все поступающие сообщения будут рассматриваться в ускоренном порядке. Фото: Правительство Ярославской области

Пассажиры смогут отправить свои жалобы и предложения прямиком в департамент транспорта

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В Ярославской области с 21 февраля в тестовом режиме запускается проект «Яртранcпорт On-Line». Он направлен на прямую связь пассажиров с региональным департаментом транспорта.

- Граждане могут направлять предложения и замечания по работе транспорта и задавать свои вопросы в «WhatsApp» по номеру +7-961-153-06-50 или на электронный адрес yartp0650@gmail.ru, - сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

В Правительстве отметили, что все поступающие сообщения будут рассматриваться в ускоренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU