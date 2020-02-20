Затор, из-за которого затопило Ярославль, взрывать опасно до сих пор

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:09:30+03:00

Механическое воздействие на объект может спровоцировать более серьезные заторы ниже по течению Фото: Полина Вачнадзе

Специалисты в очередной раз обследовали ледовый затор, который сильно влияет на гидрологическую ситуацию на Волге

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Он находится на участке от Ярославля до деревни Ульково Некрасовского района. Еще во время «большой воды» возник вопрос, почему нельзя взорвать затор, чтобы улучшить пропускную способность реки. Однако специалисты Росгидромета и Минобороны были едины во мнениях: механическое воздействие на объект может спровоцировать более серьезные заторы ниже по течению, поэтому наиболее оптимальным вариантом является естественное размывание льда при потеплении.

На настоящее время затор уже изменил свою структуру, но размывание идет медленно, поэтому он продолжает оказывать значительное влияние на пропускную способность реки. А механическое воздействие на него по-прежнему небезопасно.

Сейчас гидрологическая обстановка в регионе стабильна. Уровень воды в Волге в Ярославле составляет 85,92 метра БС.

- Произошедшее в начале февраля, на мой взгляд, в первую очередь – результат несогласованности работы эксплуатационных служб Рыбинского и Нижегородского гидроузлов, - считает доцент кафедры «Гидротехническое и дорожное строительство» ЯГТУ Андрей Ахременко. – Сейчас важно не повторить ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU