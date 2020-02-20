2020-02-20T16:26:58+03:00
Общество

Мэр Ярославля пообещал помочь жителям центра города

На Республиканской и Которосльной набережной восстановят освещение, уберут ограждения и подпилят деревья
Светлана Крутикова
Поделиться:
Владимир Волков поручил разобраться с жалобами жителей центраВладимир Волков поручил разобраться с жалобами жителей центраФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Жители Республиканской и Которосльной набережной обратились к Владимиру Волкову с просьбами восстановить освещение, убрать ограждения и подпилить деревья. Вечером мэр прошел по дворам центра.

Жителей больше всего беспокоит отсутствие освещения. По вечерам здесь небезопасно и страшно отпускать детей на улицу одних. Мешают ярославцам и ограждения, которые перегораживают пешеходный переход. Волнует жителей центра заброшенное деревянное двухэтажное здание. Оно ничем не огорожено, поэтому забраться туда может кто угодно. Мэр поручил руководителям соответствующих ведомств устранить все замечания.

- В течение недели нужно сделать освещение, опилить деревья и демонтировать ограждения, которые мешают проходу жителей, а к началу лета разобрать и сгоревшее заброшенное здание, - сказал Владимир Волков.

Кроме того, по просьбам жителей оборудуют безопасный подъем, который ведет к продуктовому магазину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области в тестовом режиме запускают проект «Яртранcпорт On-Line»
Мэр Ярославля пообещал помочь жителям центра города
Затор, из-за которого затопило Ярославль, взрывать опасно до сих пор
В Ярославле водитель проехал по тротуару, выбежал из машины и начал бить пешеходов по голове
Ярославская почта ищет родственников подводников
Ярославские пловцы привезли с соревнований медали высшей пробы
Площадь Жукова в Рыбинске станет красивой
В Ярославле на улице Пирогова асфальт провалился из-за резкого потепления
Ярославские журналисты лепили хинкали по другим правилам
В Рыбинске 22 февраля откроется фестиваль «Под знаком рыбы»
Ярославские приставы уничтожили 74 бутылки водки, отобранные у сельского предпринимателя
Загадочное поведение водителя: в Ярославле на Нефтяников фура двигалась по странной траектории
В Ярославле магазину собираются запретить продажу сигарет
Как в праздничные дни будет работать каток на Советской площади в Ярославле
Ярославские энергетики рассказали дошколятам об электробезопасности
Синоптики расстроили ярославцев прогнозом погоды на длинные выходные
Ярославские приставы арестовали земли за долг в 66 миллионов рублей
В Ярославле судят экс-депутата, который обвиняется в хищении 11 миллионов рублей
Из-за провала асфальта на Липовой горе в Ярославле изменилось движение автобусов
В Рыбинске пьяный вор стащил чужой велосипед и поехал на нем домой
В феврале изменится расписание автобуса из Ярославля до Мышкина