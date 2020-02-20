Мэр Ярославля пообещал помочь жителям центра города

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:26:58+03:00

На Республиканской и Которосльной набережной восстановят освещение, уберут ограждения и подпилят деревья

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Жители Республиканской и Которосльной набережной обратились к Владимиру Волкову с просьбами восстановить освещение, убрать ограждения и подпилить деревья. Вечером мэр прошел по дворам центра.

Жителей больше всего беспокоит отсутствие освещения. По вечерам здесь небезопасно и страшно отпускать детей на улицу одних. Мешают ярославцам и ограждения, которые перегораживают пешеходный переход. Волнует жителей центра заброшенное деревянное двухэтажное здание. Оно ничем не огорожено, поэтому забраться туда может кто угодно. Мэр поручил руководителям соответствующих ведомств устранить все замечания.

- В течение недели нужно сделать освещение, опилить деревья и демонтировать ограждения, которые мешают проходу жителей, а к началу лета разобрать и сгоревшее заброшенное здание, - сказал Владимир Волков.

Кроме того, по просьбам жителей оборудуют безопасный подъем, который ведет к продуктовому магазину.

ИСТОЧНИК KP.RU