Мэр Ярославля пообещал помочь жителям центра города
Жители Республиканской и Которосльной набережной обратились к Владимиру Волкову с просьбами восстановить освещение, убрать ограждения и подпилить деревья. Вечером мэр прошел по дворам центра.
Жителей больше всего беспокоит отсутствие освещения. По вечерам здесь небезопасно и страшно отпускать детей на улицу одних. Мешают ярославцам и ограждения, которые перегораживают пешеходный переход. Волнует жителей центра заброшенное деревянное двухэтажное здание. Оно ничем не огорожено, поэтому забраться туда может кто угодно. Мэр поручил руководителям соответствующих ведомств устранить все замечания.
- В течение недели нужно сделать освещение, опилить деревья и демонтировать ограждения, которые мешают проходу жителей, а к началу лета разобрать и сгоревшее заброшенное здание, - сказал Владимир Волков.
Кроме того, по просьбам жителей оборудуют безопасный подъем, который ведет к продуктовому магазину.
ИСТОЧНИК KP.RU