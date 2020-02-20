В Ярославле водитель проехал по тротуару, выбежал из машины и начал бить пешеходов по голове
На одной из улиц Ярославля произошла странная потасовка, которая закончилась дракой.
– Шли с сыном из магазина. Говорю сыну, место какое-то нехорошее… И тут же на тебе, привет с темной стороны действительности. На дороге колдобины, и навстречу машина едет прямо по тротуару. Мы посторонились, пропустили. Ну, хоть по ногам не проехал, – рассказывает Гульнара в паблике «Дороги Ярославля».
А за мамой с ребенком шла пара. Молодой человек решил сделать замечание водителю, но тот выскочил и стал бить обоих руками по голове.
Остановили агрессивного водителя видеосъемка и крики женщин. Он немного остыл и направился к машине.
Что это было? Подписчики красноречиво констатировали: 90-е возвращаются?..
Драка в Ярославле.ВИДЕО: Гульнара Абдуллина! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU