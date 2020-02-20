В Ярославле водитель проехал по тротуару, выбежал из машины и начал бить пешеходов по голове

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:44:39+03:00

Мужчине не понравилось, что люди сделали ему замечание [ВИДЕО]

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На одной из улиц Ярославля произошла странная потасовка, которая закончилась дракой.

– Шли с сыном из магазина. Говорю сыну, место какое-то нехорошее… И тут же на тебе, привет с темной стороны действительности. На дороге колдобины, и навстречу машина едет прямо по тротуару. Мы посторонились, пропустили. Ну, хоть по ногам не проехал, – рассказывает Гульнара в паблике «Дороги Ярославля».

А за мамой с ребенком шла пара. Молодой человек решил сделать замечание водителю, но тот выскочил и стал бить обоих руками по голове.

Остановили агрессивного водителя видеосъемка и крики женщин. Он немного остыл и направился к машине.

Что это было? Подписчики красноречиво констатировали: 90-е возвращаются?..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/762061" frameborder="0"></iframe> Драка в Ярославле.ВИДЕО: Гульнара Абдуллина! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU