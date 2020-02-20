Ярославская почта ищет родственников подводников

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:41:03+03:00

Предприятие поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе

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Эта инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Основная цель проекта - увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память. Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны. Для восстановления и сохранения семейной истории родственники также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок.

Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется разведывательно-водолазным клубом при поддержке фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.

Среди погибших подводников уроженцами Ярославской области являются:

Торопов Иван Федорович, 1918 г.р., уроженец д. Жеребцово Брейтовского района, краснофлотец, электрик, служивший на С-9;

Пирогов Константин Иванович, 1914 г.р., уроженец деревни Пирогово Любимского района, старший краснофлотец, командир отделения гидроакустиков подводной лодки Щ-324;

Калашников Михаил Дмитриевич, 1910 г.р., уроженец Углича, батальонный комиссар, заместитель командира по политчасти Щ-320;

Власов Алексей Иванович, 1918 г.р., уроженец деревни Замошье (Заможье) Мышкинского района, техник-интендант I ранга, инструктор отдела боевой подготовки редакции газеты «Красный Балтийский флот», служил на Щ-320. Жена - Власова Александра Васильевна;

Овчинников Александр Иванович, 1916 г.р., уроженец деревни Лодыгино Борисоглебского района, старший краснофлотец, старший рулевой Щ-405;

Семенов Николай Григорьевич, 1921 г.р., уроженец деревни Омут (ныне в городской черте Рыбинска), старшина 2 статьи, командир отделения мотористов Щ-405.

ИСТОЧНИК KP.RU