Площадь Жукова в Рыбинске станет красивой
Он рассказал об общей концепции и деталях предстоящего благоустройства площади маршала Жукова. К 9 Мая на средства городского бюджета здесь планируется отремонтировать стелу, информационные стенды с баннерами, установить скамейки и подвести освещение.
Общественной территории, расположенной на пересечении проспектов Ленина и Серова с улицей 9 Мая, в 1995 году, к 50-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, присвоили имя Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова. Тогда же на площади установили архитектурную тематическую композицию, созданную по проекту рыбинского архитектора Александра Жданова.
К 75-летию Победы и архитектурная композиция с баннерами, и другие элементы площади имени маршала Жукова будут обновлены.
- Планируем оформить стелу, переделать конструкции с баннерами, отремонтировать скамейки. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы к 9 Мая на площадь Жукова установить две единицы военной техники, - рассказал о планах глава города Рыбинска Денис Добряков.
Также на площади Маршала Жукова будет смонтирована новая линия освещения, а по периметру посажены деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU