Площадь Жукова в Рыбинске станет красивой

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:30:18+03:00

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Он рассказал об общей концепции и деталях предстоящего благоустройства площади маршала Жукова. К 9 Мая на средства городского бюджета здесь планируется отремонтировать стелу, информационные стенды с баннерами, установить скамейки и подвести освещение.

Общественной территории, расположенной на пересечении проспектов Ленина и Серова с улицей 9 Мая, в 1995 году, к 50-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, присвоили имя Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова. Тогда же на площади установили архитектурную тематическую композицию, созданную по проекту рыбинского архитектора Александра Жданова.

К 75-летию Победы и архитектурная композиция с баннерами, и другие элементы площади имени маршала Жукова будут обновлены.

- Планируем оформить стелу, переделать конструкции с баннерами, отремонтировать скамейки. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы к 9 Мая на площадь Жукова установить две единицы военной техники, - рассказал о планах глава города Рыбинска Денис Добряков.

Также на площади Маршала Жукова будет смонтирована новая линия освещения, а по периметру посажены деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU