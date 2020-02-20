2020-02-20T14:45:34+03:00
Звезды

В Рыбинске 22 февраля откроется фестиваль «Под знаком рыбы»

Открытие городского праздника состоится на площади Дерунова
Полина ЗАЙЦЕВА
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На протяжении всего фестиваля в городе будут работать 10 тематических площадок.На протяжении всего фестиваля в городе будут работать 10 тематических площадок.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске 22 февраля состоится открытие фестиваля «Под знаком рыбы». Праздник продлится в городе до 20 марта. В рамках концепции праздника свои мероприятия предложили учреждения культуры, спорта, образования и торговли Рыбинска.

- Открытие состоится в 14:00 на площади им. П.Ф. Дерунова. Мероприятие пройдет под девизом «Все рыбы в гости к нам», - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - Организаторы праздника предлагают поучаствовать во флешмобе «Рыба моей мечты» и мини-дискотеке «Мелодии речной волны».

На протяжении всего фестиваля в городе будут работать 10 тематических площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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