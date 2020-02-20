В Рыбинске 22 февраля откроется фестиваль «Под знаком рыбы»
В Рыбинске 22 февраля состоится открытие фестиваля «Под знаком рыбы». Праздник продлится в городе до 20 марта. В рамках концепции праздника свои мероприятия предложили учреждения культуры, спорта, образования и торговли Рыбинска.
- Открытие состоится в 14:00 на площади им. П.Ф. Дерунова. Мероприятие пройдет под девизом «Все рыбы в гости к нам», - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - Организаторы праздника предлагают поучаствовать во флешмобе «Рыба моей мечты» и мини-дискотеке «Мелодии речной волны».
На протяжении всего фестиваля в городе будут работать 10 тематических площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU