Ярославские приставы уничтожили 74 бутылки водки, отобранные у сельского предпринимателя
Мужчина продавал спиртное без лицензии
Бутылки отправились на уничтожениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Судебные приставы передали на уничтожение более 50 литров крепкого алкоголя, которые без лицензии продавал сельский бизнесмен. Всего было уничтожено 74 бутылки водки.
Спиртное продавали в сельском продуктовом магазине. Факт продажи зафиксировали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли нелегальный товар и направили материалы административного дела в суд.
Несмотря на то, что отпираться вроде как было бесполезно, предприниматель свою вину так и не признал. Бутылки отправились на уничтожение.
ИСТОЧНИК KP.RU