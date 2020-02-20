2020-02-20T14:28:29+03:00
Общество

Ярославские приставы уничтожили 74 бутылки водки, отобранные у сельского предпринимателя

Мужчина продавал спиртное без лицензии
Полина Вачнадзе
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Бутылки отправились на уничтожениеБутылки отправились на уничтожениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Судебные приставы передали на уничтожение более 50 литров крепкого алкоголя, которые без лицензии продавал сельский бизнесмен. Всего было уничтожено 74 бутылки водки.

Спиртное продавали в сельском продуктовом магазине. Факт продажи зафиксировали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли нелегальный товар и направили материалы административного дела в суд.

Несмотря на то, что отпираться вроде как было бесполезно, предприниматель свою вину так и не признал. Бутылки отправились на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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