Загадочное поведение водителя: в Ярославле на Нефтяников фура двигалась по странной траектории

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:40:12+03:00

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Камеры уличного наблюдения на улице Нефтяников зафиксировали странную траекторию движения фуры. Она медленно едет по встречной полосе, останавливается, притираясь к отбойнику, затем пересекает всю проезжую часть, и, врезаясь в ограждение, уходит на обочину. Прохожие замирают в ожидании, а другие участники движения в этот момент осторожно маневрируют.

Подписчики «Подслушано у водителей|Ярославль» предположили, что водителя словно не было в этот момент в кабине, и фура двигалась накатом. Возможно, ему стало плохо.

ДТП ул. Нефтяников. 18.02.20.ВИДЕО: Безопасный регион

ИСТОЧНИК KP.RU