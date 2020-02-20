Как в праздничные дни будет работать каток на Советской площади в Ярославле

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:24:27+03:00

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24 февраля в 14:30 на центральном катке на Советской площади состоится торжественное открытие спортивного праздника «Масленица – 2020». В этот день с 15:30 до 23:00 будут проходить массовые катания, которые с 16 часов прервутся на спортивно-развлекательную программу «Спорт в каждый двор».

С сегодняшнего дня до 21 февраля каток открыт с 10:00 до 22:00. 22 февраля, в субботу, нам можно покататься на час больше – до 23:00. А 23 февраля каток откроется в 12:30 и закроется в 23:00. Катание бесплатное, рядом работает прокат коньков.

Несмотря на довольно теплую погоду, планируется, что каток в центре Ярославля проработает до конца марта. Но получится ли это, большой вопрос. Уже несколько раз за сезон ледовая арена закрывалась из-за резкого потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU