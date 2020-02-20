В Ярославле магазину собираются запретить продажу сигарет

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:27:00+03:00

В магазине, которых находится менее чем в 100 метрах от школы, продают сигареты Фото: Евгения ГУСЕВА

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Прокуратура потребовала запретить продажу сигарет в одной из торговых точек Дзержинского района. Магазин за это правонарушение штрафовали уже дважды, но его администрация выводов не сделала.

Еще в апреле прошлого года установили, что около школы №81 находится сетевой продуктовый магазин, в котором продают сигареты. Расстояние от него до учебного заведения меньше 100 метров. А это значит, что торговать табаком в этой торговой точке запрещено.

Тогда магазину выписали штраф в размере 36 тысяч рублей и потребовали устранить нарушения. Директор дал ответ, что торговлю сигаретами прекратили. Но в августе 2018 года ситуация повторилась. Прокуратура проверила этот же магазин и обнаружила, что сигареты снова в продаже. Директору магазина назначили еще один штраф, а он, в свою очередь, сообщил, что нарушение устранили. Но ненадолго. 10 января этого года магазин снова поймали на продаже сигарет.

- В связи с повторными нарушениями прокуратура Дзержинского района направила в суд иск с требованием запретить продажу сигарет в данном магазине, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU