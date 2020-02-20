Ярославские энергетики рассказали дошколятам об электробезопасности

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:08:16+03:00

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В мероприятии приняли участие 50 малышей, в том числе будущие первоклассники. Занятие состоялось в рамках недели электробезопасности, которая в настоящее время проходит в дошкольном учреждении. К такому уроку дети подготовились тщательно и специально выучили стихи с правилами электробезопасности, нарисовали тематические рисунки.

В ходе урока ведущий инженер управления производственного контроля и производственной безопасности филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Мешков обратил внимание ребят на знаки и плакаты, размещенные на энергообъектах и предупреждающие об опасности поражения электрическим током. Энергетик рассказал, что нельзя подходить близко и тем более проникать в трансформаторные подстанции, забираться на опоры линий электропередачи, набрасывать какие-либо предметы на провода или играть около ЛЭП и других опасностях электроустановок.

Закрепили важную тему просмотром мультипликационных фильмов об электричестве и осторожном обращении с ним. В завершении встречи энергетики подарили дошколятам Азбуки электробезопасности и другие тематические книги.