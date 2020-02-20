Ярославские приставы арестовали земли за долг в 66 миллионов рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:38:50+03:00

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Организация-должник, которая специализируется на строительно-монтажных работах, задолжала частному лицу 66 миллионов рублей. Мужчина продал земельные участки, но деньги за них так и не получил.

- В связи с тем, что организация действий по выплате задолженности не предпринимала, судебные приставы обратили взыскание на имущество – 15 земельных участков. Общая площадь земель, расположенных в Пошехонском районе, составила 383 000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Если организация в 10-дневный срок с момента составления акта ареста не погасит долг, земли будут переданы на реализацию. А деньги, полученные от их продажи, перечисляя взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU