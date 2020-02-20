2020-02-20T12:38:50+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали земли за долг в 66 миллионов рублей

Под арест попали 15 земельных участков
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Общая площадь земель, расположенных в Пошехонском районе, составила 383 000 квадратных метров. ФОТО: УФССП по Ярославской областиОбщая площадь земель, расположенных в Пошехонском районе, составила 383 000 квадратных метров. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Организация-должник, которая специализируется на строительно-монтажных работах, задолжала частному лицу 66 миллионов рублей. Мужчина продал земельные участки, но деньги за них так и не получил.

- В связи с тем, что организация действий по выплате задолженности не предпринимала, судебные приставы обратили взыскание на имущество – 15 земельных участков. Общая площадь земель, расположенных в Пошехонском районе, составила 383 000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Если организация в 10-дневный срок с момента составления акта ареста не погасит долг, земли будут переданы на реализацию. А деньги, полученные от их продажи, перечисляя взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24