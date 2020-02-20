В Ярославле судят экс-депутата, который обвиняется в хищении 11 миллионов рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:14:27+03:00

По версии следствия, эти деньги должны были пойти на строительство объездной дороги во время ремонта моста

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В Кировском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего депутата областной думы, директора ООО «УМПРЭО» Юрия Пучкова. Он обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при реализации государственного контракта.

- Речь идет о выполнении фирмой Пучкова контракта по строительству моста через реку Улейма в Угличском районе. Контракт был заключен в 2015 году с ГКУ ЯО «Ярдорслужба» на общую сумму более 56 миллионов рублей. Из них 11 миллионов предназначалось на возведение временной переправы на период строительства моста, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

Как следует из уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по Ярославской области, ни временного моста, ни временной объездной дороги по сути построено не было, несмотря на то, что деньги на это получены в полном объеме.

- Таким образом, в ходе следствия получена информация, свидетельствующая о причастности Пучкова к совершению преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает в ведомстве.

Точку в этом деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU