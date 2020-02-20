В феврале изменится расписание автобуса из Ярославля до Мышкина

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:43:16+03:00

Время отправления со станций станет другое

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Изменения в расписании автобуса из Ярославля в Мышкин произойдут с 25 февраля. Время отправления по маршруту №512 станет другим.

От станции «Ярославль Главный» автобус будет уходить в 10:20, 15:15 и в 17:05. От станции «Большое Село» в направлении Мышкина – в 11:40, 16:35 и в 18:25.

Из Мышкина транспорт отправится в 07:30, 12:30 и в 14:25. Из Большого Села в сторону областной центра – в 08:20, 13:20 и в 15:15.

ИСТОЧНИК KP.RU