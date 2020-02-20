2020-02-20T11:08:25+03:00
Происшествия

Доверчивые жители Ярославской области продолжают «дарить» мошенникам деньги

В Рыбинске мужчина лишился 300 тысяч рублей
Светлана Крутикова
Поделиться:
Житель Рыбинска лишился 300 тысяч рублейЖитель Рыбинска лишился 300 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о том, что он лишился крупной суммы денег. В ходе следствия выяснилось, что потерпевшему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Под уже знакомым многим предлогом – предотвратить незаконное снятие денег – она убедила мужчину обналичить все средства, которые были на карте. Именно так заявитель и сделал.

После этого, по указанию мошенницы, мужчина частями перевел деньги через шесть разных терминалов города на номера телефонов, которые ему назвали. В результате потерпевший лишился 300 тысяч рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24