Доверчивые жители Ярославской области продолжают «дарить» мошенникам деньги

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:08:25+03:00

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Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о том, что он лишился крупной суммы денег. В ходе следствия выяснилось, что потерпевшему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Под уже знакомым многим предлогом – предотвратить незаконное снятие денег – она убедила мужчину обналичить все средства, которые были на карте. Именно так заявитель и сделал.

После этого, по указанию мошенницы, мужчина частями перевел деньги через шесть разных терминалов города на номера телефонов, которые ему назвали. В результате потерпевший лишился 300 тысяч рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU