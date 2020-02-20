Доверчивые жители Ярославской области продолжают «дарить» мошенникам деньги
Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о том, что он лишился крупной суммы денег. В ходе следствия выяснилось, что потерпевшему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Под уже знакомым многим предлогом – предотвратить незаконное снятие денег – она убедила мужчину обналичить все средства, которые были на карте. Именно так заявитель и сделал.
После этого, по указанию мошенницы, мужчина частями перевел деньги через шесть разных терминалов города на номера телефонов, которые ему назвали. В результате потерпевший лишился 300 тысяч рублей.
- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU