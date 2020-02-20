2020-02-20T11:07:14+03:00
Происшествия

Жительницу Ярославля будут судить за сбыт наркотиков

Она попыталась передать героин в одну из колоний
Светлана Крутикова
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Жительница Ярославля попыталась передать наркотики в колониюЖительница Ярославля попыталась передать наркотики в колониюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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27-летняя жительница Ярославля обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Следствие установило, что обвиняемая купила через один из мессенджеров героин массой больше 3 граммов.

Личность продавца установить не удалось. После того, как женщина перечислила за наркотики деньги, ей сообщили, где можно забрать товар. В тайниках ярославна нашла два свертка и около суток хранила их в своей квартире. Затем она направилась к одной из колоний и попыталась через ограждение перебросить наркотики. Их ждал один из осужденных. Но реализовать свой план обвиняемая не успела. Ее задержала полиция.

- Уголовное дело передано в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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