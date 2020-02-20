2020-02-20T10:17:27+03:00
Общество

В этом году в Ярославской области восстановят 6300 гектаров лесов

За три года лесов регионе стало на 48 тысяч гектаров больше
Полина Вачнадзе
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В прошлом году впервые за долгое время площадь восстановления превысила площадь вырубокВ прошлом году впервые за долгое время площадь восстановления превысила площадь вырубокФото: Правительство Ярославской области
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Восстановление лесов в регионе проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», вот уже четыре года этот вопрос находится на контроле. За это время площадь земель лесного фонда увеличилась на 48 тысяч гектаров. В этом году работы по лесовосстановлению проведут еще на 6800 гектарах.

Что примечательно, в прошлом году впервые за долгое время площадь восстановления превысила площадь вырубок: 6065 против 5856 га соответственно. Работы по восстановлению после вырубок должен проводить сам арендатор за свой счет – это прописано в договорах.

В прошлом году в силу вступили требования закона о компенсационном лесовосстановлении. Лица, использующие леса для строительства линейных объектов и добычи полезных ископаемых, обязаны не позднее чем через год выполнить в границах региона работы по восстановлению леса на площади, равной площади вырубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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