Юрий Дудь взял интервью у ярославца Андрея Колесникова

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:05:37+03:00

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Очередным гостем интернет-интервьюера Юрия Дудя стал ярославец Андрей Колесников. Российский журналист и публицист, «летописец Путина», как назвал его Дудь, родился в поселке Семибратово Ярославской области.

Колесников входит в «кремлевский пул» журналистов, является спецкорром ИД «Коммерсант». Обладатель огромной зарплаты и множества журналистских премий поговорил с Юрием о президенте, его семье, цензуре, честных выборах и пропаганде.

Подписчики Дудя разочаровались собеседником, а как вам относиться к нашему земляку Андрею Колесникову – решите после просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU