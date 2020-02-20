2020-02-20T10:05:37+03:00
Общество

Юрий Дудь взял интервью у ярославца Андрея Колесникова

Журналист «кремлевского пула» родился в поселке Семибратово
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Колесников входит в «кремлевский пул» журналистов, является спецкорром ИД «Коммерсант»Колесников входит в «кремлевский пул» журналистов, является спецкорром ИД «Коммерсант»Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

Очередным гостем интернет-интервьюера Юрия Дудя стал ярославец Андрей Колесников. Российский журналист и публицист, «летописец Путина», как назвал его Дудь, родился в поселке Семибратово Ярославской области.

Колесников входит в «кремлевский пул» журналистов, является спецкорром ИД «Коммерсант». Обладатель огромной зарплаты и множества журналистских премий поговорил с Юрием о президенте, его семье, цензуре, честных выборах и пропаганде.

Подписчики Дудя разочаровались собеседником, а как вам относиться к нашему земляку Андрею Колесникову – решите после просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24