В Ярославской области увеличилась естественная убыль населения

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:02:04+03:00

Чаще всего ярославцы умирали от болезней системы кровообращения – 7577 человек Фото: Полина Вачнадзе

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По данным на 1 января этого года численность постоянного населения Ярославской области составила 1 миллион 253 тысячи человек. Естественная убыль в прошлом году по сравнению с 2018-м увеличилась на 760 человек. При этом на 356 человек уменьшилось число умерших, но снизилась и рождаемость – на 1116 человек.

По данным ярославских статистов, чаще всего ярославцы умирали от болезней системы кровообращения – 7577 человек (41%). На втором месте – смерть от новообразований, то есть, онкологических болезней. От нее умерло 2856 человек.

От внешних причин, в том числе ДТП, убийств и самоубийств, умерло 1300 ярославцев. Примечательно, что в прошлом году не было ни одного случайного отравления алкоголем, в то время как в 2018-м по этой причине скончались 66 человек.

1266 ярославцев умерли от болезни органов пищеварения, 476 – болезни органов дыхания.

Кроме того, по предварительным данным, в 2019 году не удалось спасти 39 младенцев.

В прошлом году было заключено 7714 браков, 4405 пар развелись, в то время, как в 2018 году семьи создали 7355 пар, а развелись 5080.

ИСТОЧНИК KP.RU