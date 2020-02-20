В Ярославле накрыли подпольный цех по производству омывайки
Полицейские изъяли больше 11 тысяч литров готовой продукции
Полиция устанавливает лица, причастные к его совершению. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Изменить размер текста:
В Ярославле сотрудники полиции выявили подпольный цех по производству омывающей жидкости. Незаконное производство разместили в складском помещении в Дзержинском районе города.
- Сотрудниками полиции изъято около 11 тыс. литров готовой продукции, около 2000 литров этилового спирта, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Продукция производилась без соблюдения каких-либо стандартов, путем смешивания жидкостей.
По факту преступления заведено уголовное дело. Полиция устанавливает лица, причастные к его совершению.
ИСТОЧНИК KP.RU