В Ярославле накрыли подпольный цех по производству омывайки

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:51:19+03:00

Полиция устанавливает лица, причастные к его совершению. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полицейские изъяли больше 11 тысяч литров готовой продукции

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В Ярославле сотрудники полиции выявили подпольный цех по производству омывающей жидкости. Незаконное производство разместили в складском помещении в Дзержинском районе города.

- Сотрудниками полиции изъято около 11 тыс. литров готовой продукции, около 2000 литров этилового спирта, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Продукция производилась без соблюдения каких-либо стандартов, путем смешивания жидкостей.

По факту преступления заведено уголовное дело. Полиция устанавливает лица, причастные к его совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU