В одном из магазинов Ярославской области обнаружили опасное мясо

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:28:44+03:00

По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из магазинов региона. Рейд был организован по поручению Правительства области.

- В результате проверки установлены факты поступления и реализации подконтрольной госветнадзору мясной продукции, - прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области. - У товаров не было ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU