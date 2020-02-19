2020-02-19T20:28:44+03:00
Общество

В одном из магазинов Ярославской области обнаружили опасное мясо

У продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы
Полина ЗАЙЦЕВА
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По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из магазинов региона. Рейд был организован по поручению Правительства области.

- В результате проверки установлены факты поступления и реализации подконтрольной госветнадзору мясной продукции, - прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области. - У товаров не было ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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