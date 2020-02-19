В одном из магазинов Ярославской области обнаружили опасное мясо
У продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы
По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из магазинов региона. Рейд был организован по поручению Правительства области.
- В результате проверки установлены факты поступления и реализации подконтрольной госветнадзору мясной продукции, - прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области. - У товаров не было ветеринарных сопроводительных документов.
По результатам проведённой проверки в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU