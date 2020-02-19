Прокуратура Ярославля требует заблокировать сайт, на котором торговали медицинскими справками
Прокуратура Дзержинского района Ярославля выявила в интернете сайт, на котором в свободном доступе продавались различные медицинские справки. Среди них были документы, подтверждающие выполнение прививок для оформления ребенка в детский сад и школу, а также спортивную секцию и справки для предоставления студентам академического отпуска.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Дзержинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на выявленном сайте запрещенной, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU