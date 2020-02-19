Прокуратура Ярославля требует заблокировать сайт, на котором торговали медицинскими справками

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:44:42+03:00

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Прокуратура Дзержинского района Ярославля выявила в интернете сайт, на котором в свободном доступе продавались различные медицинские справки. Среди них были документы, подтверждающие выполнение прививок для оформления ребенка в детский сад и школу, а также спортивную секцию и справки для предоставления студентам академического отпуска.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Дзержинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на выявленном сайте запрещенной, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU