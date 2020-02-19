Жительница Рыбинска лишилась 52 тысяч по вине телефонных мошенников
В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера, абонент на другом конце телефона представилась работницей банка.
- Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств мошенница убедила сообщить ей реквизиты банковской карты и смс-код, - добавили в пресс-службе полиции Рыбинска. - После этого с карты заявительницы было снято более 52 тысяч рублей.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Полиция напоминает: работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU