2020-02-19T17:51:43+03:00
Общество

Жительница Рыбинска лишилась 52 тысяч по вине телефонных мошенников

Преступники представились по телефону сотрудниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств мошенница убедила сообщить ей реквизиты банковской карты и смс-код.Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств мошенница убедила сообщить ей реквизиты банковской карты и смс-код.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера, абонент на другом конце телефона представилась работницей банка.

- Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств мошенница убедила сообщить ей реквизиты банковской карты и смс-код, - добавили в пресс-службе полиции Рыбинска. - После этого с карты заявительницы было снято более 52 тысяч рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Полиция напоминает: работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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