На премьеру фильма “Лед 2” в Ярославле приехал актер Александр Петров
После показа звезда устроил фотосессию со зрителями
ФОТО: Синема Стар
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17 февраля в Ярославле в кинотеатре “Синема Стар” состоялся премьерный показ фильма “Лед 2”. Зрители посмотрели нашумевшую картину, а когда пошли титры, в зале неожиданно появился исполнитель главной роли актер Александр Петров.
Он поблагодарил ярославцев за присутствие, узнал их мнение о фильме и посоветовал всем смотреть русское кино. После импровизированного спича к актеру подошли девушки с цветами. Александр пригласил желающих на автограф-сессию, где дружелюбно улыбался и сделал много памятных фотографий с горожанами.
ИСТОЧНИК KP.RU