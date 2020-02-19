На премьеру фильма “Лед 2” в Ярославле приехал актер Александр Петров

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:58:29+03:00

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17 февраля в Ярославле в кинотеатре “Синема Стар” состоялся премьерный показ фильма “Лед 2”. Зрители посмотрели нашумевшую картину, а когда пошли титры, в зале неожиданно появился исполнитель главной роли актер Александр Петров.

Он поблагодарил ярославцев за присутствие, узнал их мнение о фильме и посоветовал всем смотреть русское кино. После импровизированного спича к актеру подошли девушки с цветами. Александр пригласил желающих на автограф-сессию, где дружелюбно улыбался и сделал много памятных фотографий с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU