Некоторые поезда, следующие через Ярославскую область, не будут останавливаться на «Ярославле Главном»

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:08:24+03:00

Информацию о расписании можно узнать в едином информационно-сервисном центре Фото: Олег ЗОЛОТО

Произойдет это уже в апреле

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В апреле у поездов из Абакана и Читы в Москву и обратно изменится маршрут движения по Ярославской области. Произойдет это из-за модернизации инфраструктуры на направлении Москва – Ярославль – Данилов Московский.

Поезда, курсирующие между Абаканом и Москвой, Читой и Москвой будут следовать по маршруту Ярославль Московский – Нерехта – Кострома – Галич, вместо Ярославль Главный – Данилов – Буй – Галич.

Изменение движения коснется поездов №67 Абакан – Москва, №77 Абакан – Москва, №70 Москва – Чита, №68 Москва – Абакан, №78 Москва – Абакан, №69 Чита – Москва.

Информацию о расписании можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатны из всех регионов России), в билетных касса, а также на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU