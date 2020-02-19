2020-02-19T15:08:24+03:00
Общество

Некоторые поезда, следующие через Ярославскую область, не будут останавливаться на «Ярославле Главном»

Произойдет это уже в апреле
Полина Вачнадзе
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Информацию о расписании можно узнать в едином информационно-сервисном центреИнформацию о расписании можно узнать в едином информационно-сервисном центреФото: Олег ЗОЛОТО
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В апреле у поездов из Абакана и Читы в Москву и обратно изменится маршрут движения по Ярославской области. Произойдет это из-за модернизации инфраструктуры на направлении Москва – ЯрославльДанилов Московский.

Поезда, курсирующие между Абаканом и Москвой, Читой и Москвой будут следовать по маршруту Ярославль Московский – НерехтаКостромаГалич, вместо Ярославль Главный – Данилов – Буй – Галич.

Изменение движения коснется поездов №67 Абакан – Москва, №77 Абакан – Москва, №70 Москва – Чита, №68 Москва – Абакан, №78 Москва – Абакан, №69 Чита – Москва.

Информацию о расписании можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатны из всех регионов России), в билетных касса, а также на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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