2020-02-19T14:26:12+03:00
Общество

В Ярославской области арестовано имущество горнолыжного центра

Он задолжал финансовой организации
Полина Вачнадзе
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Все это имущество сейчас находится на ответственном хранении у должника. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВсе это имущество сейчас находится на ответственном хранении у должника. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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За помощью к судебным приставам обратились представители финансовой организации, которой задолжал хозяин горнолыжного центра. Приставы исполнили решение суда и арестовали имущество базы отдыха.

- Арестованы пункты проката оборудования и сервисного обслуживания, а также канатно-буксировочные дороги, земельный участок и горнолыжное оборудование должников, не погасивших кредит перед банком. Теперь залоговое имущество будет реализовано в счет погашения задолженности, - сообщила пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Под арестом оказались снегогенераторы, сноуборд, мост, забор, лестница, земля площадью 56 тысяч квадратных метров. Все это имущество сейчас находится на ответственном хранении у должника, если он не расплатится по долгам в ближайшее время, вещи пустят с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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