В Ярославской области арестовано имущество горнолыжного центра
За помощью к судебным приставам обратились представители финансовой организации, которой задолжал хозяин горнолыжного центра. Приставы исполнили решение суда и арестовали имущество базы отдыха.
- Арестованы пункты проката оборудования и сервисного обслуживания, а также канатно-буксировочные дороги, земельный участок и горнолыжное оборудование должников, не погасивших кредит перед банком. Теперь залоговое имущество будет реализовано в счет погашения задолженности, - сообщила пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Под арестом оказались снегогенераторы, сноуборд, мост, забор, лестница, земля площадью 56 тысяч квадратных метров. Все это имущество сейчас находится на ответственном хранении у должника, если он не расплатится по долгам в ближайшее время, вещи пустят с торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU