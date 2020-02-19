Житель Ярославской области не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов
За нарушения ПДД мужчина должен был заплатить 9 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Житель Данилова накопил 14 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 9 тысяч рублей. Но оплачивать их мужчина не спешил.
Чтобы «вдохновить» должника на оплату штрафов, судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия, связанные с его автомобилем. Такие меры сразу подействовали на неплательщика.
- Выяснилось, что мужчина решил продать свою машину, но перерегистрировать ее не смог. Должник тут же явился в отдел судебных приставов и оплатил весь долг. Запрет сняли, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU