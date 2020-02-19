Житель Ярославской области не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:27:55+03:00

За нарушения ПДД мужчина должен был заплатить 9 тысяч рублей

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Житель Данилова накопил 14 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 9 тысяч рублей. Но оплачивать их мужчина не спешил.

Чтобы «вдохновить» должника на оплату штрафов, судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия, связанные с его автомобилем. Такие меры сразу подействовали на неплательщика.

- Выяснилось, что мужчина решил продать свою машину, но перерегистрировать ее не смог. Должник тут же явился в отдел судебных приставов и оплатил весь долг. Запрет сняли, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU