Квартира из Ярославской области вошла в десятку самых больших в ЦФО

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:15:51+03:00

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При выборе жилья покупатели, чаще всего обращают внимание на его месторасположение, а также метраж. Наиболее дорогие представители элитного сегмента, как правило, имеют площадь 150-200 квадратных метров. Сервис по поиску недвижимости ЦИАН составил рейтинг городов, в которых на продажу выставлены самые большие по площади квартиры в новостройках.

Анализировалось жилье как в строящихся комплексах, так и уже в сданных. К участие в рейтинге допускались лоты без отделки.

Итак, квартира в Ярославской области, площадью 204 квадрата, в рейтинге заняла 8 место. Дом, в котором она находится, еще только будет вводиться в эксплуатацию. Квартира находится в Заволжском районе Ярославля, ее стоимость почти 8 миллионов рублей.

На первом месте, конечно, Москва. Квартира площадью 2181 квадратный метр находится во втором по величине небоскребе Европы. Покупателям трехуровневые апартаменты обойдутся в 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU