Под Рыбинском пройдет фестиваль снегоходного спорта

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:01:38+03:00

В гонках примут участие около 100 спортсменов из разных городов России

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22 и 23 февраля в «Демино» пройдет фестиваль снегоходного спорта «Кубок Поволжья». На соревнования приедут около ста спортсменов из Рыбинска, Вологды, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода и Москвы. Торжественное открытие фестиваля - 22 февраля в 12:00.

Гонки пройдут на специализированных снегоходных трассах, где природа создала естественные препятствия. А организаторы фестиваля добавили к ним еще и искусственные трамплины.

Спортсменов ждут три дисциплины: кантри-кросс - участники проедут 5 кругов по 5 километров по прогулочной трассе Демино, дуэльный кросс на дистанции один километр и командные гонки на 120 километров с контрольными точками. Одной из таких точек станет деревня Бурнаково. Там родился адмирал Федор Ушаков.

За два дня разыграют 14 комплектов медалей. Специальный гость фестиваля - спортивный комментатор Андрей Спицын. Он будет сопровождать старты. Организаторы фестиваля продумали и программу для зрителей. В перерывах между гонками можно будет покататься на коньках, тюбингах, детских снегоходах.

Программа соревнований:

22 февраля: 13:00 - кросс-кантри; 17:00 – награждение;

23 февраля: 8:00 – командные гонки; 15:00 - дуэльный кросс; 18:00 - награждение.

ИСТОЧНИК KP.RU