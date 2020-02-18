В Ярославской области проверяют водителей снегоходов

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:01:32+03:00

В прошлом году было проверено более 400 единиц техники Фото: Правительство Ярославской области

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Из 50 единиц техники, что уже успели проверить за время акции «Снегоход», в 15 случаях выявлены нарушения. В основном дело касается не самих снегоходов, а водителей – у них отсутствуют удостоверения тракториста-машиниста, необходимые для управления этой техникой. Пренебрегают владельцы снегоходов и ежегодным техосмотром. В этом случае возникает опасность не только для водителя, но для окружающих.

Рейды уже прошли в акваториях Рыбинского водохранилища, реки Касти, Костромских разливов, в Даниловском районе, реки Костромы в Любимском районе.

В прошлом году было проверено более 400 единиц техники, к административной ответственности привлекли 145 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU