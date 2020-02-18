Стоимость топлива в Некрасовском районе снизится более чем в семь раз

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:30:48+03:00

За четыре месяца на мазут уходило 14 миллионов рублей, за газ будут платить 1,8 миллиона

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В деревне Грешнево Некрасовского района завершили реконструкцию котельной – ее перевели на природный газ. Сейчас завершаются последние пусконаладочные работы. Переход котельной с мазута на голубое топливо стал возможен благодаря строительству межпоселкового газопровода от деревни Матвейцево до села Диево-Городище.

- Это позволит газифицировать в перспективе более 20 населенных пунктов. Самые крупные из них – Грешнево, Диево-Городище и Пески. В общей сложности голубое топливо получат порядка 1300 человек, садовые и дачные некоммерческие партнерства, - сказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

В Грешнево постоянно проживают около 500 человек, в будущем у них появится возможность подключить свои дома к газу, пока что новая котельная будет отапливать и соцобъекты населенного пункта.

Кстати, новая котельная – дело крайне выгодное. Если на мазут в Грешневе за четыре месяца тратили 14 миллионов рублей, то газ обойдет в 1,8 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU