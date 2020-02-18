2020-02-18T15:49:16+03:00
Звезды

В Успенский собор в Ростовском кремле провели отопление

Последние годы храм отапливался при помощи электричества
Полина Вачнадзе
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В конце 19 века здесь было печное отопление, но после революции 1917 года его разрушилиВ конце 19 века здесь было печное отопление, но после революции 1917 года его разрушилиФото: Правительство Ярославской области
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В Успенском соборе Ростовского кремля завершились работы по устройству системы отопления. Подведен газопровод, проложена теплотрасса, сделана внутренняя разводка системы отопления. На этот проект было выделено 6,9 миллиона рублей из федерального бюджета, около 3 миллионов составили средства прихода Успенского собора и 1,7 миллиона – внебюджетные источники.

Устройство отопления теперь является обязательным требование для обеспечения сохранности памятника в целом и проведения реставрационных работ в интерьерах. Температурно-влажностный режим является главным фактором, определяющим состояние произведений живописи, работы по их восстановлению будет продолжена.

В последние года Успенский собор отапливался при помощи электричества. В конце 19 века здесь было печное отопление, но после революции 1917 года его разрушили. Кстати, собор является уникальным памятником архитектуры, живописи и резьбы XVI-XVII веков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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