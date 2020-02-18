В аварийном доме на Златоустинской улице начинается капремонт
Прокуратура и муниципальная жилищная инспекция приехали в дом №12 на Златоустинской улице, чтобы оценить объем работ. Скоро в этом доме будут отремонтированы потолочные перекрытия и закрыты окна нежилых помещений.
— В доме есть отопление, водоснабжение, работает канализация. Сегодня в ходе осмотра мы увидели ненадлежащее состояние потолочного покрытия в отдельных местах. Уже сделали заявку в аварийную службу управляющей компании для проведения необходимых ремонтных работ, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.
Этот дом планируют расселить в 2025 году. Чтобы получить жилье из маневренного фонда, собственники и наниматели могут обратиться в администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов. За информацией обращайтесь по телефонам: 40-92-61, 40-92-62.
ИСТОЧНИК KP.RU