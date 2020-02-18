2020-02-18T15:47:21+03:00
Общество

В аварийном доме на Златоустинской улице начинается капремонт

Расселение там произойдет только через пять лет
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В доме будут отремонтированы потолочные перекрытия и закрыты окна нежилых помещенийВ доме будут отремонтированы потолочные перекрытия и закрыты окна нежилых помещенийФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Прокуратура и муниципальная жилищная инспекция приехали в дом №12 на Златоустинской улице, чтобы оценить объем работ. Скоро в этом доме будут отремонтированы потолочные перекрытия и закрыты окна нежилых помещений.

— В доме есть отопление, водоснабжение, работает канализация. Сегодня в ходе осмотра мы увидели ненадлежащее состояние потолочного покрытия в отдельных местах. Уже сделали заявку в аварийную службу управляющей компании для проведения необходимых ремонтных работ, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Этот дом планируют расселить в 2025 году. Чтобы получить жилье из маневренного фонда, собственники и наниматели могут обратиться в администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов. За информацией обращайтесь по телефонам: 40-92-61, 40-92-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские следователи проверят батутный центр, где девочка сломала ногу
В Ярославской области проверяют водителей снегоходов
Стоимость топлива в Некрасовском районе снизится более чем в семь раз
В Успенский собор в Ростовском кремле провели отопление
В аварийном доме на Златоустинской улице начинается капремонт
Адвоката из Москвы в Ярославской области осудили за дачу взятки сотруднику колонии
В Ярославле 21 февраля перекроют часть города
В Рыбинске планируют продать 30 зданий и два пакета акций, в том числе ПАТП №1
Ярославские женщины активнее мужчин борются за справедливость
В Ярославле девочка сломала ногу в батутном центре, а ее мама обратилась в прокуратуру
Ярославские приставы закрыли сетевой магазин
«А мне летать охота»: В Ярославле металлическую остановку сорвал ветер
Благодаря крышечкам от упаковок больше 20 ярославских детей получили оборудование для реабилитации
В Ярославской области за охотничьими угодьями следят 17 антибраконьерских групп
В Ярославской области женщина пришла в колонию на свидание с запрещенными предметами
«Не было огнетушителей, закидывали снегом»: под Ярославлем горел автобус
Дмитрий Миронов съездил в Переславль с рабочим визитом
Молодой житель Рыбинска украл из чужого гаража бензокосу, бампер и бак
Ярославец в пьяном угаре ударил приятеля ножом
Как 4 месяца пользоваться кредиткой и обойтись без процентов
За проезд в автобусах и маршрутках Рыбинска теперь можно расплатиться банковской картой
Всю неделю в Ярославле будет плюсовая температура
В Ярославле у мужчины изъяли 100 свертков с «солью»
Ярославец обещал выложить интимные фото девушки в Сеть, если она не заплатит
В Ростове мужчина украл из дачного домика изразцовую плитку с печи
Карта, телефон или смарт-часы: в рыбинских автобусах введена безналичная оплата проезда