Адвоката из Москвы в Ярославской области осудили за дачу взятки сотруднику колонии

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:22:32+03:00

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Рыбинский городской суд признал адвоката из Москвы виновным в даче взятки. Как следует из материалов дела, деньги, а именно 150 тысяч рублей, им были переданы сотруднику местной исправительной колонии. Тот должен был поспособствовать условно-досрочному освобождению осужденному, интересы которого представлял московский адвокат.

Сразу же после передачи этой суммы обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. В связи с тем, что адвокат согласился с предъявленными ему обвинениями и признал свою вину, суд применил особый порядок судебного решения.

В итоге сотрудник Московской коллегии адвокатов был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU