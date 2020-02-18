Адвоката из Москвы в Ярославской области осудили за дачу взятки сотруднику колонии
Рыбинский городской суд признал адвоката из Москвы виновным в даче взятки. Как следует из материалов дела, деньги, а именно 150 тысяч рублей, им были переданы сотруднику местной исправительной колонии. Тот должен был поспособствовать условно-досрочному освобождению осужденному, интересы которого представлял московский адвокат.
Сразу же после передачи этой суммы обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. В связи с тем, что адвокат согласился с предъявленными ему обвинениями и признал свою вину, суд применил особый порядок судебного решения.
В итоге сотрудник Московской коллегии адвокатов был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 750 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU