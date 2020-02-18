В Ярославле 21 февраля перекроют часть города
Это связано с мероприятиями ко Дню защитника Отечества
Ограничение будет действовать с 6 др 15 часовФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
Во время мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в районе Памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы
Великой Отечественной войны l941-1945 годов в пятницу, 21 февраля, с 6 до 15 часов будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспорта.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились в пресс-службе мэрии Ярославля к горожанам.
ИСТОЧНИК KP.RU