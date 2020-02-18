В Рыбинске планируют продать 30 зданий и два пакета акций, в том числе ПАТП №1

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:00:27+03:00

В настоящее время идет рыночная оценка всех объектов, чтобы выставить их на аукцион. ФОТО: администрация Рыбинска

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32 объекта, которые сейчас находятся в муниципальной собственности, внесены в план приватизации на 2020 год. Средства от их продажи должны пополнить бюджет Рыбинска.

В прогнозном плане на этот год 30 зданий и помещений, а также два пакета акций: УК «Муниципальная», процедура акционирования которой начата в 2019 году, и ПАТП №1.

Так же на продажу будут выставлены бывшее здание ЗАГСа на улице Чкалова, здание на улице 9 Мая, здание на углу улиц Ломоносова и Герцена, где ранее было ГИБДД, а также другие объекты. Большая часть из этих зданий сейчас находится в аренде, поэтому арендаторы имеют преимущественное право на их выкуп.

- Объектов на реализацию с каждыми годом становится все меньше. Приватизация муниципального имущества, продажа идет с 2009 года. Потенциальным покупателям предлагаем сориентироваться и приобрести то имущество, которое им необходимо для ведения хозяйственной деятельности, - подчеркнула директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

В настоящее время идет рыночная оценка всех объектов, чтобы выставить их на аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU