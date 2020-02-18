Ярославские женщины активнее мужчин борются за справедливость

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:30:23+03:00

От представительниц слабого пола обращений в адрес уполномоченного по правам человека почти в два раза больше, чем от мужчин

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области опубликовал интересную статистику. Как говорят цифры, ярославские женщины за восстановление гражданских прав борются активнее местных мужчин. Если быть точнее, в 1,7 раза активнее: в 2019 году к омбудсмену от представительниц слабого пола поступило 2,1 тысячи жалоб, а от сильной части человечества – 1,2 тысячи.

Чаще всего ярославские женщины просили помочь им в восстановлении права на жилище (в основном вопросы касались расселения ветхого и аварийного жилья и предоставлении квартир сиротам), на социальное и лекарственное обеспечение, медицинскую помощь, образование, а еще - о защите трудового права и прав детей. Не раз ярославны от своего имени выступали за кого-то, например, мужей и близких родственников. В этом случае дело чаще всего касалось нарушения прав пенсионеров, инвалидов, а также лиц, которые находятся в сизо или в местах не столь отдаленных.

Мужчины в прошлом году в основном боролись за право на частную собственность, жизнь, личную неприкосновенность, а еще просили защитить их честь и достоинство. Не зря в анекдоте говорится, что в женщины в основном решают локальные проблемы: что есть на обед, купить ли сыну пальто, куда поедем в отпуск, а мужчины – проблемы глобальные: будет ли война, есть ли жизнь на Марсе…

В общем перечне обращений 844 поступило от работающих ярославцев, на втором месте – пенсионеры с 439 обращениями. Пожилые люди в основном обращают внимание омбудсмена на трудности в получении социальной и медицинской помощи, проблемы в сфере ЖКХ. В третьей группе обращения от лиц, которые находятся в местах принудительного содержания или от их родственников – 439 обращений.

Основанная часть заявителей – ярославцы. Они подали 1322 просьбы. На втором месте Рыбинск с 224 жалобами.

ИСТОЧНИК KP.RU