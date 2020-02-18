Ярославские приставы закрыли сетевой магазин

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:19:40+03:00

Чтобы обеспечить безопасность как работников магазина, так и его посетителей, прокурор ходатайствовал о запрете на эксплуатацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ярославле судебные приставы остановили работу сетевого магазина продуктов. После реконструкции собственник помещения не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но открыл его. Чтобы обеспечить безопасность как работников магазина, так и его посетителей, прокурор ходатайствовал о запрете на эксплуатацию. Суд его удовлетворил.

- В отдел судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районов поступил исполнительный лист о запрете эксплуатации здания продуктового магазина, а также об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Приставы уведомили собственник и назначили срок для исполнения решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по ярославской области.

С его стороны ничего сделано не было. Приставам ничего другого не оставалось, кроме как опечатать входные двери помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU