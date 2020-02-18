2020-02-18T13:01:22+03:00
Общество

В Ярославской области за охотничьими угодьями следят 17 антибраконьерских групп

Сейчас в регионе действует запрет на охоту на лосей, косуль и оленей
Полина Вачнадзе
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Напомним, что до 29 февраля в Ярославском регионе разрешена добыча пушных животныхНапомним, что до 29 февраля в Ярославском регионе разрешена добыча пушных животныхФото: Правительство Ярославской области
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31 декабря в Ярославле закрылся сезон охоты на лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей. Но это не останавливает браконьеров: три факта незаконного отстрела лосей выявлено в левобережной части Тутаевского района. Ущерб составил 720 тысяч рублей. Виновные лица уже задержаны, у них изъято оружие – два гладкоствольных ружья и охотничий карабин. Возбуждены уголовные дела, теперь нелегальным охотникам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Помимо этого им придется возместить весь причиненный ущерб.

Сейчас в области работают 17 антибраконьерских групп, они патрулируют угодья, а также автомобильные дороги.

Напомним, что до 29 февраля в Ярославском регионе разрешена добыча пушных животных: зайцев, лисиц, волков, енотовидных собак и бобров. Можно отстреливать кабанов, но с ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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