«Не было огнетушителей, закидывали снегом»: под Ярославлем горел автобус

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:24:36+03:00

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В Ярославской области вечером 17 февраля горел рейсовый автобус. ЧП произошло недалеко от поселка Некрасовское. Пассажиры рейса рассказали в социальных сетях о том, что в автобусе не было огнетушителей.

- Двери с трудом открыл, закидывал огонь снежками, - поделился очевидец случившегося. - Деньги получают за проезд, а билетов никогда не дают. Автобусы в ужасном состоянии. Неизвестно, как проходят техосмотр.

Чтобы узнать детали случившегося, мы обратились к спасателям ГУ МЧС Ярославской области.

- Сообщений о возгорании автобуса к нам не поступало, - прокомментировали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. – Бригада спасателей на место не выезжала.

В администрации Некрасовского района также не слышали о ЧП, однако посоветовали обратиться в единую диспетчерскую службу.

- Автобус у нас не горел, - заявила работник службы. – Разве что задымление было. Водитель всех эвакуировал и справился с возгоранием собственными силами, с помощью огнетушителя.

Таким образом слова очевидцев напрямую расходятся с заявлениями официальных ведомств. Кроме того, многие местные жители в социальных сетях высказались о том, что автобусы, выходящие на рейсы, уже давно отжили свое. «КП-Ярославль» будет следить за развитием событий.

Горит автобус в Некрасовском.Шёпот улиц Некрасовское (Ярославская область)

ИСТОЧНИК KP.RU