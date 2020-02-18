2020-02-18T12:23:07+03:00
Общество

В Ярославской области женщина пришла в колонию на свидание с запрещенными предметами

Гостья пыталась передать телефон и зарядное устройство
Светлана Крутикова
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Сотрудники исправительных колоний нашли запрещенные предметы. ФОТО: сайт УФСИН России по Ярославской областиСотрудники исправительных колоний нашли запрещенные предметы. ФОТО: сайт УФСИН России по Ярославской области
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В Ярославской области в исправительной колонии №12 пресекли попытку передать осужденному запрещенные предметы.

45-летняя жительница Люберец приехала на краткосрочное свидание. При досмотре личных вещей сотрудники колонии нашли на дне сумки мобильный телефон и блок для зарядного устройства. Найденные вещи изъяли.

Похожая ситуация произошла в исправительной колонии №2. 65-летняя жительница Ярославля приехала на свидание к сыну. Во внутреннем кармане рюкзака обнаружили два флеш-плеера. Предметы также забрали.

- По данным фактам составили протоколы об административном правонарушении. За попытку передачи запрещенных предметов нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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