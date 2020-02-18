В Ярославской области женщина пришла в колонию на свидание с запрещенными предметами

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:23:07+03:00

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В Ярославской области в исправительной колонии №12 пресекли попытку передать осужденному запрещенные предметы.

45-летняя жительница Люберец приехала на краткосрочное свидание. При досмотре личных вещей сотрудники колонии нашли на дне сумки мобильный телефон и блок для зарядного устройства. Найденные вещи изъяли.

Похожая ситуация произошла в исправительной колонии №2. 65-летняя жительница Ярославля приехала на свидание к сыну. Во внутреннем кармане рюкзака обнаружили два флеш-плеера. Предметы также забрали.

- По данным фактам составили протоколы об административном правонарушении. За попытку передачи запрещенных предметов нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU