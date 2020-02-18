Молодой житель Рыбинска украл из чужого гаража бензокосу, бампер и бак

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Рыбинска обратился житель Зачеремушного микрорайона, у которого неизвестные похитили из гаража бензокосу, бампер и металлический бак. Сумма ущерба составила пять с половиной тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен 25-летний подозреваемый в совершении кражи, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Он пояснил, что проломив крышу, проник в гараж и похитил имущество. Мужчиной даны признательные показания.

Полицейскими была установлена его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления. По факту преступлений заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU