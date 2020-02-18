Ярославец в пьяном угаре ударил приятеля ножом

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:04:20+03:00

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30-летний житель Ярославля подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что двое приятелей вместе выпивали, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им своего 23-летнего приятеля. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого. Выяснилось, что ярославец ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU